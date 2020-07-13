В скейтпарке Хааберсти начнутся бесплатные тренировки по езде на самокатах и BMX

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что организатором тренировок является центр досуга Хааберсти и все желающие могут посещать тренировки бесплатно. «Если необходимое снаряжение отсутствует, то у центра досуга Хааберсти можно одолжить самокаты и шлемы», - сказал старейшина.

Также старейшина добавил, что этим летом под предводительством центра Досуга Хааберсти пройдет много различных мероприятий. «Ожидаются мастер-классы по граффити и кэндаме, ремесла, художественные мастерские, мастерские по дорожному движению и многое другое. Для того чтобы быть в курсе дальнейших мероприятий, советую следить за страницами Молодёжного центра Хааберсти в социальных сетях или следить за информацией на их веб-странице www.haabersti.ee», - сказал Ханимяги.

До конца лета В скейтпарке Хааберсти (Ыйсмяэ-теэ, 130) проводятся тренировки на самокатах каждый понедельник, начиная с 16:00, а тренировки на BMX - каждую пятницу в 18:00. Тренировка продлится ориентировочно 1,5 часа. Количество мест на тренировках ограничено. На тренировки просят приходить со своим инвентарем, но при необходимости самокаты и шлемы можно одолжить в центре досуга Хааберсти. Получить дополнительную информацию или зарегистрироваться и сообщить о желании арендовать инвентарь можно позвонив по телефону 53090808 или написав письмо на адрес kevin@haabersti.ee. Тренировки проводятся бесплатно. Ждем всех любителей экстремального вида спорта.