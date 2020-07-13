Полиция взялась за любителей пользоваться телефоном за рулем: за считанные часы десятки нарушителей

Полицейские у пярнуского моста Кесклинна проверяли, занимаются ли водители за рулем посторонними делами. По словам руководителя патрульной службы Ляэнеской префектуры Иво Хаава, за три часа поймали 33 водителя, которые использовали во время езды телефон.

«Когда полицейские беседуют с водителями, они в основном признают использование телефона, но зачастую недооценивают его плохое влияние на сосредоточенность на дороге. На самом деле использование телефона или любую другую деятельность за рулем можно сравнить с вождением в нетрезвом виде», - объясняет Хаав.

Он сказал, что посторонние действия отвлекают водителя и не позволяют ему в полной мере сосредоточиться на происходящем вокруг. «Делать два дела одновременно обычно трудно и если водитель не сосредоточен на дороге, а во время езды копается в телефоне, его бдительность уменьшается и возрастает риск попасть в ДТП», - говорит Хаав.

Он отметил, что при необходимости для принятия звонка можно остановиться в подходящем месте или использовать громкую связь.