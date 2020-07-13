Пн, 13.07.2020
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  • Целился в людей и стрелял в воздух: по улицам Ласнамяэ разгуливал вооруженный человек

Целился в людей и стрелял в воздух: по улицам Ласнамяэ разгуливал вооруженный человек

Стартовый пистолет.

ФОТО: Арво Меекс

В воскресенье по Ласнамяэ разгуливал пьяный вооруженный человек, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Вчера, 12 июля, в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Ласнамяэ по улице Паэ разгуливает мужчина, который целится в людей из похожего на оружие предмета и стреляет в воздух.

На вызов отреагировали все местные патрули. Полицейские задержали 50-летнего мужчину с признаками опьянения вблизи места происшествия.

Стражи правопорядка установили, что у мужчины были с собой стартовый пистолет и нож. Никто не пострадал.

В связи с произошедшим было начато уголовное производство о тяжком нарушении общественного порядка.

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