Целился в людей и стрелял в воздух: по улицам Ласнамяэ разгуливал вооруженный человек

Вчера, 12 июля, в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Ласнамяэ по улице Паэ разгуливает мужчина, который целится в людей из похожего на оружие предмета и стреляет в воздух.

На вызов отреагировали все местные патрули. Полицейские задержали 50-летнего мужчину с признаками опьянения вблизи места происшествия.

Стражи правопорядка установили, что у мужчины были с собой стартовый пистолет и нож. Никто не пострадал.