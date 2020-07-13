Отдали деньги по доброте душевной? Лийз Хаавел избежала уголовного преследования

«В конце прошлого года было начато два уголовных производства, одно из них по делу о хищении и другое — по статье о мошенничестве. В рамках упомянутого уголовного расследования было проверено соответствие закону поведения 41-летней женщины (Хаавел — прим.ред.) в общении с пожилыми людьми, а также при совершении финансовых сделок», - сообщила BNS Пыхьяский окружной прокурор Эве Соостар.

«В рамках первого расследования удалось выяснить, что женщины 1932 года рождения дала взаймы 41-летней женщине (Хаавел — прим.ред.) наличные и передала ей также свою банковскую карточку. В ходе расследования выяснилось, что пожилая женщина дала свои наличные деньги по доброй воле, впоследствии занявшая деньги женщина вернула ей свой долг. Выяснилось также, что с помощью банковской карточки без ведома владелицы были совершены две сделки по 200 евро каждая. В данном случае от материалов уголовного дела были выделены материалы для принятия решения по делу о проступке», - пояснила Соостар.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сообщил в понедельник BNS, что для проверки обстоятельств начато расследование дела о проступке по статье о хищении.

«Второе расследование было инициировано по статье о мошенничестве. 41-летняя женщина (Хаавел — прим.ред.) стала навещать трех пожилых людей — мужчину 1937 года рождения, мужчину 1938 года рождения и женщину 1937 года рождения. Она сумела войти к ним в доверие, рассказывая им о своих бедах и проблемах. Пожилые люди пожалели ее и дали ей взаймы небольшие суммы, до двухсот евро наличными. В нескольких случаях женщина через некоторое время вернула долги различными суммами. В некоторых случаях не удалось выяснить точно, какие суммы были взяты взаймы и какие возвращены, поскольку заявители не в состоянии их точно вспомнить», - сказала прокурор.

Соостар сказала, что, поскольку деньги были предоставлены добровольно и частично долги перед пожилыми были погашены, наличными или оказанными услугами по уборке в квартирах пожилых людей, мошенничеством это считать нельзя.

«Один из пожилых людей сам признал, что ему известна предыстория Хаавел и у него к ней никаких претензий нет. В другом случае вместе с пожилым человеком проживал и его внук, который и сам занимал деньги и знал, что женщина занимает у его дедушки деньги. По этой причине прокуратура не может заподозрить женщину в совершении преступления», - добавила Соостар.

По словам Соостар, чтобы в дальнейшем избегать подобных двусмысленных ситуаций, необходимо активнее общаться со своими пожилыми родными, следить за тем, как у них идут дела и если возникает малейшее подозрение, что они не справляются со своими финансовыми вопросами или иными ежедневными делами, то достойный доверия близкий должен взять пожилого человека под опеку, контролировать его денежные дела.