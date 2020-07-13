Отдали деньги по доброте душевной? Лийз Хаавел избежала уголовного преследования

Криминальное расследование по делу 41-летней Элоис-Катерине Хаавел (ранее Лийз Хаавел), известной своими мошенническими сделками с пожилыми людьми, в декабре инициированного Пыхьяской префектурой, завершено, однако полиция продолжает производство в рамках дела о проступках для выяснения всех обстоятельств.
«В конце прошлого года было начато два уголовных производства, одно из них по делу о хищении и другое — по статье о мошенничестве. В рамках упомянутого уголовного расследования было проверено соответствие закону поведения 41-летней женщины (Хаавел — прим.ред.) в общении с пожилыми людьми, а также при совершении финансовых сделок», - сообщила BNS Пыхьяский окружной прокурор Эве Соостар.
«В рамках первого расследования удалось выяснить, что женщины 1932 года рождения дала взаймы 41-летней женщине (Хаавел — прим.ред.) наличные и передала ей также свою банковскую карточку. В ходе расследования выяснилось, что пожилая женщина дала свои наличные деньги по доброй воле, впоследствии занявшая деньги женщина вернула ей свой долг. Выяснилось также, что с помощью банковской карточки без ведома владелицы были совершены две сделки по 200 евро каждая. В данном случае от материалов уголовного дела были выделены материалы для принятия решения по делу о проступке», - пояснила Соостар.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк сообщил в понедельник BNS, что для проверки обстоятельств начато расследование дела о проступке по статье о хищении.
«Второе расследование было инициировано по статье о мошенничестве. 41-летняя женщина (Хаавел — прим.ред.) стала навещать трех пожилых людей — мужчину 1937 года рождения, мужчину 1938 года рождения и женщину 1937 года рождения. Она сумела войти к ним в доверие, рассказывая им о своих бедах и проблемах. Пожилые люди пожалели ее и дали ей взаймы небольшие суммы, до двухсот евро наличными. В нескольких случаях женщина через некоторое время вернула долги различными суммами. В некоторых случаях не удалось выяснить точно, какие суммы были взяты взаймы и какие возвращены, поскольку заявители не в состоянии их точно вспомнить», - сказала прокурор.
Соостар сказала, что, поскольку деньги были предоставлены добровольно и частично долги перед пожилыми были погашены, наличными или оказанными услугами по уборке в квартирах пожилых людей, мошенничеством это считать нельзя.
«Один из пожилых людей сам признал, что ему известна предыстория Хаавел и у него к ней никаких претензий нет. В другом случае вместе с пожилым человеком проживал и его внук, который и сам занимал деньги и знал, что женщина занимает у его дедушки деньги. По этой причине прокуратура не может заподозрить женщину в совершении преступления», - добавила Соостар.
По словам Соостар, чтобы в дальнейшем избегать подобных двусмысленных ситуаций, необходимо активнее общаться со своими пожилыми родными, следить за тем, как у них идут дела и если возникает малейшее подозрение, что они не справляются со своими финансовыми вопросами или иными ежедневными делами, то достойный доверия близкий должен взять пожилого человека под опеку, контролировать его денежные дела.
В декабре 2019 года журналистка Катрин Луст на телеканале Kanal 2 в передаче Kuuuurija рассказала о деяниях Элоис-Катерин Хаавель, ранее известной как Лийз Хаавел.
30 ноября 2017 года Харьюский уездный суд признал Хаавел виновной в неоднократном мошенничестве в интернете, а также незаконном использовании чужих документов, приговорив ее к трем годам лишения свободы, из которых ей предстояло сразу отбыть шесть месяцев. Остальной срок был ей назначен условно с испытательным сроком в два с половиной года.
Хотя Хаавел сейчас отбывает условный срок и находится под надзором криминального попечителя, по утверждению ведущей передачи Kuuuurija она по-прежнему продолжает просить деньги у стариков.
По словам Соостар, суд не запретил Хаавел общаться с пожилыми людьми.
Харьюский уездный суд в марте 2014 года досрочно освободил Хаавел за девять месяцев до окончания срока наказания. Хаавел отбывала назначенное ей в 2010 году наказание сроком в четыре года и два месяца.
Освобождая Хаавел досрочно, суд учел состояние ее здоровья и то обстоятельство, что в ее семье подрастает трое несовершеннолетних детей, также суд верит, что Хаавел сделала соответствующие выводы из наказания и сможет быть законопослушной в дальнейшей жизни.
В то же время за год до этого уездный суд, не освободив Хаавел досрочно, посчитал, что хотя женщина работает в тюрьме швеей и прошла программы социальной помощи, в то же время она была неоднократно наказана в дисциплинарном порядке.
Согласно обвинению, в 2002-2005 годах Хаавел выманила четыре объекта недвижимости, шесть ноутбуков и один мобильный телефон и вместе с Райво Палмре (62) 400 000 крон у одного пожилого мужчины.
В суде Хаавел заверила, что она не совершала преступлений, а по доброте душевной помогала пожилым людям справляться с жизнью — возила их к врачу, ходила к ним домой делать уборку и приносила им еду.
В 2006 году суд также признал Хаавел виновной в мошенничестве, подделке документов и их использовании и наказал ее денежным штрафом.