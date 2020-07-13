Вирусологи: COVID-19 мутирует и становится более заразным

Согласно расчетам, сделанным в марте, каждый больной инфицирует в среднем 2,5 человека. Новые исследования говорят о том, что каждый инфицированный передает вирус 4 другим людям. Ученые призывают не относиться халатно к вопросам личной защиты, передает MedDaily.

Между тем, британские ученые из Оксфордского университета сообщили, что им удалось получить из крови лам два варианта антител, работающих против коронавируса. Эти антитела не дают вирусу взаимодействовать с рецептором ACE2 на человеческих клетках, тем самым, лишая вирус способности к инфицированию.