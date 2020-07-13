Вирусологи: COVID-19 мутирует и становится более заразным

Медицинская школа Университета Гонконга провела исследование и установила: заразность SARS-CoV-2 выросла на 30 процентов вследствие мутаций в ДНК вируса, передает "Российская газета" со ссылкой на The South China Morning Post.
Согласно расчетам, сделанным в марте, каждый больной инфицирует в среднем 2,5 человека. Новые исследования говорят о том, что каждый инфицированный передает вирус 4 другим людям. Ученые призывают не относиться халатно к вопросам личной защиты, передает MedDaily.
Между тем, британские ученые из Оксфордского университета сообщили, что им удалось получить из крови лам два варианта антител, работающих против коронавируса. Эти антитела не дают вирусу взаимодействовать с рецептором ACE2 на человеческих клетках, тем самым, лишая вирус способности к инфицированию.
На фоне отсутствия вакцины ученые делают ставку на пассивную иммунизацию антителами, нейтрализующими вирусные агенты. Антитела H11-H4 и H11-D4, выделенные из крови лам, отличаются стабильностью. Исследования показали: оба антитела нейтрализуют живой вирус SARS-CoV-2, причем, H11-H4 делает это особенно активно. Правда, ученые признают, что человеческий организм воспринимает антитела лам в чистом виде как враждебный элемент. Поэтому H11-H4 и H11-D4 требуют модификации.