Фото и видео ⟩ Рекордное число призывников испытает батальон на прочность

В первые дни недели в военный городок Таара прибыло более 450 призывников со всей Эстонии, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Впереди их прежде всего ждет базовый солдатский курс: в течение семи недель будут приобретены необходимые для солдата знания и умения, начиная от стрельбы и заканчивая ночевкой и ориентированием на местности, - сказал командующий Куперьяновским батальоном майор Индрек Сарап. - После этого они поделятся на две группы: водителей, которые пойдут на курсы вождения, и будущих руководителей, которые отправятся на курсы младших офицеров».

Служба начинается с традиционных для первого дня процедур, когда новоприбывшие проходят проверку безопасности, делятся на подразделения и получают снаряжение. Но в этом году есть и нововведения, которые касаются как призывников, так и офицеров и унтер-офицеров батальона.

«Во-первых, к службе приступает на 200 молодых людей и девушек больше, чем обычно, и это вызов как для наших инструкторов, так и нашей инфраструктуры», - сказал Сарап. По словам командующего, военнослужащие срочной службы вмещаются в казармы, но вплотную. «В конце этого года разом в Куперьяновском пехотном батальоне будет более тысячи военнослужащих срочной службы. Насколько мне известно, так много раньше не было».

«Кроме того, в этом году немного увеличилась доля девушек-военнослужащих, - добавил Индрек Сарап. - К службе приступили двенадцать девушек-призывников».