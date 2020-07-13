13-летний житель Эстонии возглавил международную группировку. Ее хотят объявить террористической

Хотя о FKD в начале этого года поступило сообщение, что группировка была расформирована, британский министр внутренних дел Прити Пател ходатайствовала в парламенте о признании группировки террористической организацией. Если такое решение будет принято, то как принадлежность к группировке, так и ее поддержка будут уголовно наказуемы.

В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что FKD защищает «насилие и массовые убийства с целью разжигания апокалиптической расовой войны».

FKD была создана в конце 2018 года и ее членов вербовали в интернете преимущественно через зашифрованные приложения для обмена сообщениями. Идеология группировки основывалась на идее, что общество разрушится во время расовой войны и вместо него возникнет новое неонацистское государство, появление которого может быть ускорено террористической деятельностью.

В Великобритании на данный момент более 80 группировок объявлены террористическими, две из которых - National Action и Sonnenkrieg Division - являются местными неонацистскими группировками.

Личность управлявшего FKD 13-летнего мальчика из Эстонии, который выступал под ником Komandör, была установлена полицией безопасности. КаПо заявила, что «ребенок не может быть привлечен к ответственности за уголовное преступление» и, следовательно, «такие инциденты необходимо рассматривать другими законными способами».