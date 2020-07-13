«Он никогда не будет прежним»: мать о сыне, которого сбил поезд

Более десяти лет назад в Латвии локомотив сбил на тот момент еще 17-летнего Виктора. Его мама Ирина, рассказывая о том трагическом случае, призывает всех родителей обсудить со своими детьми меры безопасности вблизи железной дороги, чтобы не пришлось столкнуться с тем, что пережила она и ее семья.

"Он не помнил. Только рисовал. Локомотив, ту часть, которая его сбила", - говорит мама пострадавшего в аварии подростка.

С тех пор Виктор пьет лекарства, которые не позволяют по ночам видеть сны. Иначе каждую ночь ему пришлось бы снова и снова переживать тот самый страшный день в жизни.

В январе 2008 года в середине дня Виктор переходил железнодорожные пути - он шел к подруге. В наушниках громко играла рок-музыка. Локомотив задел его, скорее всего, за рюкзак, когда он практически уже перешел пути... Тяжелое падение, реанимация. Очень сложный и долгий путь восстановления.

"Врачи - молодцы! Научили ходить, есть, говорить. Муж столик сделал, чтобы есть мог. Как маленький ребенок! И доктор приходил, радовался. Что сам ест! Обошлось без операции", - делится Ирина.

Но врачи предупреждали - сын никогда не будет прежним. Мать не верила, но они оказались правы. Приступы агрессии, стремительные перемены в характере. Реальность, с которой приходится уживаться.

"Врачи говорили - там все отбито. Но мы надеемся. Он ничего не хочет. Через скандалы двигаемся. Мы стареем, у меня только дочь останется... Хочется, чтобы он сам работал...

Ему в этом году исполняется 29 лет. Временами он может говорить словно повидавший жизнь 40-летний, мужчина. А иногда - пятилетний мальчишка", - добавляет Ирина.

Она надеется, что ее суровый личный опыт заставит родителей задуматься - обсудить с детьми безопасность вблизи железной дороги. Сейчас. Никаких наушников. Максимальное внимание. Простые истины, которые могут спасти жизнь.

"Я сама виновата, что мне не пришло в голову обсудить. Как я могла знать, что такое случится! Никто не может представить, что это случится с твоим ребенком. Мы все в работе. Деньги, работа, деньги, отдых. Дети живут сами по себе, особенно подростки", - добавляет Ирина.

Стоит отметить, что в этом году на железнодорожных путях Латвии за первые шесть месяцев произошло 10 несчастных случаев, пять из которых - с летальным исходом. Чаще всего причина несчастий - необдуманные поступки и чрезмерная храбрость.