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  • Авария на Лаагна-теэ: арест водителя BMW обжаловали в окружном суде
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Авария на Лаагна-теэ: арест водителя BMW обжаловали в окружном суде

ДТП на Лаагна-теэ

ФОТО: Mihkel Maripuu

Защитник арестованного 20-летнего водителя BMW, которого подозревают в совершении тяжелой аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, повлекшей за собой смерть двоих человек, обжаловал соответствующее постановление суда, пишет Rus.ERR.

По словам пресс-секретаря Харьюского уездного суда, защитник 20-летнего молодого человека Индрек Пыдер представил жалобу на постановление от 23 июня, по которому по отношению к водителю BMW была применена пресечения в виде заключения под стражу.

В Таллиннском окружном суде затруднились сказать, когда жалоба будет рассмотрена.

От прогнозов относительного того, сколько времени уйдет на проведение досудебного расследования, в прокуратуре отказываются, отмечая лишь то, максимальный срок пребывания под стражей для подозреваемых в совершении преступления первой степени может составлять шесть месяцев. Это означает, что не позднее конца декабря уголовное дело должно уйти в суд.

Тяжелая авария произошла на Лаагна-теэ вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний молодой мужчина, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку: два человека погибли, один до сих пор находится в больнице в очень тяжелом состоянии, а еще четверо получили травмы различной степени тяжести. 

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