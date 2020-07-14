Решение Берлина по "Северному потоку - 2" не изменится

Касаясь вопроса о газопроводе "Северный поток - 2", прокладку которого по дну Балтийского моря в Германию пытается завершить "Газпром", Мас отметил, что для Берлина это вопрос экономической политики. "В отношении этого проекта мы не будем сейчас менять нашего решения. Мы считаем, что это - вопрос диверсификации наших источников поставок энергоносителей", - отметил министр.

Говоря о политике в отношении России в целом, Хайко Мас напомнил, что в Евросоюзе по этому поводу сохраняется минимальный консенсус, состоящий в регулярном продлении санкций. "Я считаю, что нам нужно больше… Потому мы хотим подготовиться ко времени, когда с Россией можно будет опять более интенсивно говорить о стратегических отношениях. Я считаю, к этому следует готовиться. Вот почему мы займемся этой темой в рамках нашего председательства в Совете ЕС", - отметил Мас. В то же время он подчеркнул, что "для изменения и восстановления стратегических отношений ЕС с Россией, необходимо решение на Украине".