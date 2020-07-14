Вт, 14.07.2020
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В Кристийне начинается восстановительный ремонт улицы Спорди

Ремонт дорог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

В среду, 15 июля, по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна начинаются работы по восстановительному ремонту улицы Спорди в районе Кристийне.

«В ходе строительных работ будет обновлено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, будут отремонтированы скважины, заменены бордюры и устаревшие столбы уличного освещения. Кроме того, будет изменена организация дорожного движения, будут проведены работы по благоустройству и санитарному обслуживанию деревьев», - пояснил в пресс-релизе вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

«Во время строительных работ, движение по данному отрезку будет затруднено, поэтому просим всех соблюдать временные знаки», — добавил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Строительные работы осуществляет фирма Altos Teed OÜ. Стоимость строительных работ по договору составляет 449 000 евро. Объект будет готов в ноябре 2020 года.

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