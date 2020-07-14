В Таллинне два человека попали в больницу после падения в резко затормозившем автобусе

В понедельник, 13 июля, в Таллинне произошло два ДТП, в результате которых пострадали пожилые пассажиры автобуса, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Первый инцидент имел место около 8.50 на Петербургском шоссе. Автобус Scania K310, которым управлял 60-летний мужчина, резко затормозил, в результате чего в салоне упала 65-летняя женщина.
Второе ДТП произошло около 10.30 в центре Таллинна на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Якобсони, когда в резко затормозившем автобусе упал 68-летний мужчина.
Обоих пострадавших доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.