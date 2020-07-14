Сезонных украинских рабочих планируют ввезти спецрейсом

В социальных сетях Cырмус сообщил, что предприниматели, заинтересованные в украинцах, должны заполнить соответствующую форму до 15 июля.

«До начала августа (возможно, на следующей неделе) Сельскохозяйственная палата организует чартерный рейс Таллинн-Киев-Таллинн. Уже нашлось достаточно людей, заинтересованных в полете. В анкете вы также найдете ссылку на рейс Таллинн-Киев», - пишет Сырмус, по словам которого, форму могут заполнять заинтересованные в работниках работодатели независимо от сферы деятельности. Однако предпочтение будет отдано все же украинским сельскохозяйственным работникам.

Правительство Эстонии разрешило украинским иностранным рабочим посещать Эстонию с 6 июля, при условии, что работодатель будет готов организовать тестирование работника на вирус COVID-19 по прибытии в Эстонию, а затем снова через 14 дней. Работник также должен быть помещен на 14-дневный карантин и не может работать в течение этого времени.

Уровень заболеваемости на Украине составляет более 25 человек на 100 000 жителей, из-за чего не разрешается открывать регулярные авиарейсы между Украиной и Эстонией.