Федор Смолов научил футболистов "Сельты" материться по-русски

В число его учеников попали мексиканский защитник галисийского клуба Нестор Араухо и турецкий хавбек Окай Йокушлу.

Федор опубликовал видеозапись с одноклубниками из раздевалки команды в stories своего аккаунта в Instagram. На ней он просит игроков "Сельты" начать говорить на камеру, после чего Араухо и Йокушлу наперебой выкрикивают нецензурные выражения на русском языке.

Сам Смолов за кадром смеется над происходящим. "Будто и не уезжал из России", - отметил он.

Федор Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" зимой на правах аренды до конца сезона. В составе испанской команды Смолов провел 14 матчей в чемпионате Испании и забил два мяча, отличившись в играх с "Реалом" и "Барселоной".