Проблема со слизнями ширится: люди требуют от властей действий

«Проблема очень большая, - подтвердила член правления общества «Копли» Тийа-Лийс Юргенсон. – Кажется бессмысленным убирать по сто гигантских слизней в день, если с общественных дорог их возвращается столько же».

Юргенсон сказала, что в Копли невозможно по вечерам гулять с собаками – некуда ступить, на каждом шагу лежит что-то жидкое: «Ими усеяно все побережье, сосед собирает их вечером лопатой для уборки снега. Я написала в Департамент окружающей среды, что мы ждем помощи в виде средств для борьбы. Как члены общества «Копли», так и общества других районов города готовы сами бороться с гигантскими слизнями, если департамент даст для этого средства. Перчаток и ведер мало, нужно использовать и яд». Главный специалист защиты видов Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд подтвердила, что департамент включился в борьбу с гигантскими слизнями. По заказу Департамента окружающей среды создается приложение по быстрому сбору данных. Оно должно быть готово в районе 20 июля.

«При помощи приложения, которое можно использовать в смартфоне и компьютере, каждый сможет добавить место обнаружения слизней, - объяснила Таммекянд. – Предпочтительно было бы иметь и фотоматериал с места, поскольку вид может смешаться с местными видами».

По данным распространения Департамент окружающей среды сможет узнать, где проблема уже является массовой, а где еще маленькой: «От этого зависит, насколько активно нужно работать и какие методы применить при борьбе с ними. Исходящие из данных о распространении рекомендации нужно разработать за зимний период, чтобы к началу будущего лета мы были лучше подготовлены. Конечно, мы не советуем использовать для борьбы со слизнями яд, поскольку он убьет и местные виды, в том числе птиц и ежей. Кроме того, яд может навредить домашним животным (собакам и кошкам). Сейчас Департамент окружающей среды помочь средствами борьбы не может».

Но люди требуют незамедлительных действий. «Нужно проводить новые толоки „Сделаем!“», - призывают в социальных сетях из разных уголков Эстонии: Тарту, Вильянди, Хаапсалу и так далее. Люди обращают внимание на то, что моллюски ползают по велосипедным дорожкам, тропам здоровья и в парках. Поскольку речь идет об общественных пространствах, они ждут организованных действий.

«В плане организации акции по сбору крупных слизней с нами связалась Таллиннская городская управа, - подтвердила Эйке Таммекянд. – Субботники по сбору – это очень хорошая идея. В этом случае нужно продумать многие нюансы: определение вида, способ и место уничтожения, а также - что делать с убитыми особями».