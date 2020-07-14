Проблема со слизнями ширится: люди требуют от властей действий

Садоводы требуют, чтобы Департамент окружающей среды занялся борьбой с гигантскими слизнями и объявил толоки по их ликвидации, поскольку на смену убранным из садов моллюсками тут же заползают новые и съедают все начисто, пишет Postimees.
«Проблема очень большая, - подтвердила член правления общества «Копли» Тийа-Лийс Юргенсон. – Кажется бессмысленным убирать по сто гигантских слизней в день, если с общественных дорог их возвращается столько же».
Юргенсон сказала, что в Копли невозможно по вечерам гулять с собаками – некуда ступить, на каждом шагу лежит что-то жидкое: «Ими усеяно все побережье, сосед собирает их вечером лопатой для уборки снега. Я написала в Департамент окружающей среды, что мы ждем помощи в виде средств для борьбы. Как члены общества «Копли», так и общества других районов города готовы сами бороться с гигантскими слизнями, если департамент даст для этого средства. Перчаток и ведер мало, нужно использовать и яд». Главный специалист защиты видов Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд подтвердила, что департамент включился в борьбу с гигантскими слизнями. По заказу Департамента окружающей среды создается приложение по быстрому сбору данных. Оно должно быть готово в районе 20 июля.
«При помощи приложения, которое можно использовать в смартфоне и компьютере, каждый сможет добавить место обнаружения слизней, - объяснила Таммекянд. – Предпочтительно было бы иметь и фотоматериал с места, поскольку вид может смешаться с местными видами».
По данным распространения Департамент окружающей среды сможет узнать, где проблема уже является массовой, а где еще маленькой: «От этого зависит, насколько активно нужно работать и какие методы применить при борьбе с ними. Исходящие из данных о распространении рекомендации нужно разработать за зимний период, чтобы к началу будущего лета мы были лучше подготовлены. Конечно, мы не советуем использовать для борьбы со слизнями яд, поскольку он убьет и местные виды, в том числе птиц и ежей. Кроме того, яд может навредить домашним животным (собакам и кошкам). Сейчас Департамент окружающей среды помочь средствами борьбы не может».
Но люди требуют незамедлительных действий. «Нужно проводить новые толоки „Сделаем!“», - призывают в социальных сетях из разных уголков Эстонии: Тарту, Вильянди, Хаапсалу и так далее. Люди обращают внимание на то, что моллюски ползают по велосипедным дорожкам, тропам здоровья и в парках. Поскольку речь идет об общественных пространствах, они ждут организованных действий.
«В плане организации акции по сбору крупных слизней с нами связалась Таллиннская городская управа, - подтвердила Эйке Таммекянд. – Субботники по сбору – это очень хорошая идея. В этом случае нужно продумать многие нюансы: определение вида, способ и место уничтожения, а также - что делать с убитыми особями».
Активист движения «Сделаем» Тармо Тюйр сомневается, что гигантских слизней можно будет убирать в первую субботу мая, когда традиционно проводятся толоки. Организующий мобильные толоки Фонд эстонской природы ответил, что все летние толоки уже организованы. «У нас идет насыщенный год болотных толок, - объяснила руководитель по связям с общественностью Керту Хоол. – В то же время мы тоже занимались проблемой чужеродных видов. Если дело приобретет большой масштаб, а очаги будут обозначены, не исключено, что в будущем наши добровольцы смогут помочь».
Ученый советует бороться сообща
«Один субботник, конечно, поможет, если это будет дождливый день. А если сухой, то результат будет нулевым, - оценил ученый-природовед, ведущий специалист Агентства окружающей среды Уудо Тимм. – Если бы толоки проходили в течение недели или даже месяца, вот тогда от них точно был бы эффект».
Общая борьба с гигантскими слизнями, по словам Тимма, все же является основной возможностью обуздать нашествие: «Можно проводить и виртуальные толоки, то есть каждый собирает моллюсков сам и фиксирует результат в общей среде. Польза от каждого субботника заключается и в том, что они побуждают к действию и объединяют соседей».
Уудо Тимм рассказал, как один сосед провалил работу всего сообщества в борьбе со слизнями: «Другие соседи сбивались в компании, а один подумал, что не хочет заниматься ерундой. Другие участки убрали, но слизни расползлись из его сада ко всем».
Финляндия тоже страдает от нашествия гигантских слизней, план борьбы с моллюсками насчитывает сотню страниц. «Наш Департамент окружающей среды до этого еще не дошел, но и ситуация не была такой плохой, - сказал Тимм. – Хорошо, что теперь занялись и начали картировать проблемные места».
Тимм предложил, что все толоки и информацию можно было бы собрать в единой базе данных. Нужно, конечно, добавить фотографии, чтобы по незнанию не поубивать тех, кто нужен природе.
Действовать, по словам Тимма, нужно быстро, поскольку скоро может возникнуть большая катастрофа. Если гигантские слизни помимо садов начнут нападать на посадки овощей и садоводства, ущерб будет огромным: «Они сжирают все, что видят, в других странах экономический ущерб насчитывает миллионы евро».
По словам Тимма, первых испанских слизней нашли в Эстонии уже в 2008 году, но их ареал обитании разрастался год от года: «Главным регионом распространения становятся зоны расширения городов, где сажают много новых саженцев». Ежи и птицы их не едят, поскольку они горькие и липкие.
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