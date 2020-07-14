Фото и видео ⟩ Редкий для Эстонии гость: в Коплиском заливе плавает экзотический красавец

«Заметила его среди камышей, плавал с другими лебедями», - сказала любительница птиц из Таллинна Реэт Пехка. Она у школы Rocca al Mare спустилась к морю и бросила взгляд в сторону пляжа Штромки. Единственный черный лебедь выделялся среди белых собратьев. Лебедь, кажется, живет на этом пляже, его замечали и другие прохожие.

Специалист по коммуникациям Таллиннского зоопарка Киллу Куубен заверила, что речь не идет о сбежавшей из зоопарка птице.

Главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви предположил, что черный лебедь мог сбежать из какого-то европейского парка для животных. Австралийских черных лебедей (Cygnus atratus) в качестве декоративных птиц держат во многих парках для животных.

«Черный лебедь не спаривается с лебедями-шипунами, но сдруживается хорошо, он все-таки из того же семейства, - отмечает Тыну Тальви. - Он может с ними вместе зимовать и прожить до конца жизни».

В последний раз в Эстонии черного лебедя видели пять лет назад в марте. Плававшего в маленьком проливе лебедя обнаружили сааремааский патрульные полицейские.

По данным издания Saarte Hääl, ранее черного лебедя видела в водах Сааремаа в 2002 году, а в Хийумаа — в 2008 году.

В 2013 году Таллиннский зоопарк отправил на лето пару черных лебедей в пруд Кадриорга. Больше подобное не повторялось, поскольку люди закормили до смерти белым хлебом самку лебедя.

Черный лебедь в основном обитает на юго-востоке и юго-западе Австралии. Ранее многочисленный вид птиц на данный момент во многих местах уничтожен. По данным Википедии, в мире живет полмиллиона черных лебедей.