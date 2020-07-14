Кийк перечит Хельме: Минфин остановил финансирование проектов по гендерному равноправию

Министерство финансов считает, что RTK не может за счет налога на азартные игры оплачивать проекты, которые не соответствуют перечисленным в Законе об азартных играх, и, таким образом, центр должен приостановить выплату поддержки проекту круглого стола Эстонского объединения женщин "Вместе - в сторону более равного общества"; проекту Эстонского центра женских исследований и информации (ENUT) «ENUT и партнеры продвигают гендерное равенство»; и проекту Эстонского центра по правам человека «Равные возможности в сплоченном обществе».

Министерство финансов полагается на меморандум Госконтроля, в котором говорится, что за счет налога на азартные игры поддерживаются сферы, которые были неправильно истолкованы, и что деньги использовались в целях, не предусмотренных законом.

Кроме того, Министерству финансов не нравится тот факт, что распределение денег обосновывается законными ожиданиями бенефициаров. Министерство финансов считает, что Министерство социальных дел может использовать иные деньги, нежели налог на азартные игры.

«Как только будет найден новый источник денег, мы сможем выплатить поддержку на следующий квартал», - сказал Марек Атонен, глава службы RTK.

Министр социальных дел Танель Кийк заявил, что все организации, финансируемые за счет налога на азартные игры, получают поддержку в соответствии с законом, и финансирование проектов, приостановленных Министерством финансов, должно продолжаться в согласованном порядке и в той степени, в которой это происходит.

«Решения о финансировании не были оспорены в рамках крайнего срока, поэтому у заявителей есть законное ожидание того, что административный акт останется в силе. Кроме того, существует принцип защиты доверия, согласно которому участник должен иметь право и возможность доверять административному акту, срок оспаривания для которого истек», - отметил Кийк.

«Если Министерство финансов сочтет необходимым изменить источники финансирования части стратегических партнеров Министерства социальных дел, то необходимая сумма должна быть выделена из государственного резерва и предусмотрена в государственном бюджете на 2021 год, - сказал он. - В любом случае, финансирование текущих проектов должно продолжаться».