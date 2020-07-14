Вт, 14.07.2020
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Полиция об инциденте в Лиллекюла: надеемся, что подростки извлекут урок из глупого поступка

Взрыв в Таллиннской школе Лиллекюла.

ФОТО: Madis Veltman

Полиция, комментируя взрыв в Таллиннской школе Лиллекюла, отметила, что последствия от этого глупого поступка могли быть гораздо более серьезными - повезло, что здание по большому счету не загорелось.

То, зачем двое подростков решили устроить взрыв, будет установлено в ходе расследования, сказал в интервью радио Kuku руководитель бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, передает rus.err.ee.

"Мы надеемся, молодые люди уже извлекли урок из случившегося, сильно испугались, но, что самое важное, остались невредимыми", - сказал Тамбре.

На вопрос, являются ли устроившие взрыв подростки учениками этой же школы, Урмет Тамбре ответа не дал.

"Мы искренне надеемся, что молодые люди извлекли уроки из своего глупого поступка и больше они не попадут в поле зрения полиции", - сказал полицейский.

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