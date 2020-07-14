Полиция об инциденте в Лиллекюла: надеемся, что подростки извлекут урок из глупого поступка

То, зачем двое подростков решили устроить взрыв, будет установлено в ходе расследования, сказал в интервью радио Kuku руководитель бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, передает rus.err.ee.

"Мы надеемся, молодые люди уже извлекли урок из случившегося, сильно испугались, но, что самое важное, остались невредимыми", - сказал Тамбре.

На вопрос, являются ли устроившие взрыв подростки учениками этой же школы, Урмет Тамбре ответа не дал.

"Мы искренне надеемся, что молодые люди извлекли уроки из своего глупого поступка и больше они не попадут в поле зрения полиции", - сказал полицейский.