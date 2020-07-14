В России произошел новый разлив нефтепродуктов

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в результате разгерметизации нефтепровода. При этом смесь углеводородов попала в озеро Голое. Утечка, объем которой не называется, имела место в труднодоступном районе.

СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области приступил к проверке произошедшего, на место выехала следственно-оперативная группа. Какая компания отвечала за работу трубопровода, не уточняется.

Ранее крупные аварии произошли на ТЭЦ-3 в Норильске, а также в районе поселка Тухард в Красноярском крае, там в озеро попали 44,5 тонн керосина. В обеих ситуациях это случилось на объектах, связанных с российской горно-металлургической компанией "Норильский никель".