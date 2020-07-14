Идаская префектура: водители стали чаще пытаться уйти от полиции после сигнала об остановке

Руководитель Нарвского отделения полиции Сергей Андреев в утреннем эфире радиостанции "Радио 4" сказал, что уйти от полиции таким образом в основном пытаются люди, не имеющие водительских прав или совершавшие ранее иные правонарушения, хотя такие действия не имеют смысла и только усугубляют положение нарушителя, передает rus.err.ee.

"В 99,9% случаев погоня заканчивается задержанием нарушителя, поскольку у полиции хорошая техника и используется наработанная тактика, вплоть до применения оружия по колесам. А человек, который нарушает правила дорожного движения, не останавливается по требованию полиции, тем самым усугубляет свою ситуацию и вину", - сказал Андреев.

Он напомнил, что отказ остановить транспортное средство по требованию полиции может наказываться денежным штрафом до 800 евро, арестом до 30 суток и лишением водительских прав, а в случае систематических нарушений возможно и наказание в уголовном порядке.