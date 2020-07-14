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  • К игре против "Флоры" готовить "Левадию" будет Владимир Васильев

К игре против "Флоры" готовить "Левадию" будет Владимир Васильев

Игроки таллиннской "Левадии".

ФОТО: Tairo Lutter

К матчу 13-го тура чемпионата Эстонии по футболу против "Флоры" футболистов "Левадии" будет готовить Владимир Васильев, в конце прошлой недели назначенный исполняющим обязанности главного тренера столичной команды, пишет Rus.ERR.

Об этом во вторник, 14 июля, рассказал исполнительный директор "Левадии" Сергей Хохлов-Симсон.

"До игры с "Флорой" остается около пяти дней. Других вариантов тут быть не может - команду к матчу будет готовить Владимир Васильев", - сказал он.

В то же время он подтвердил, что руководство клуба ищет нового главного тренера.

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