Экономическая наивность политических идеологий

Возьмем текущую проблему со сбором клубники. Одна политическая сила видимо закрывает глаза и видит идеалистично-наивную идею как эстоноземельцы, одетые (почему бы нет!) в фольклорные костюмы, поют свои любимые фольклорные песни, улыбаясь, смотрят друга на друга, светит солнце, и весело, даже игриво, дружно собирают клубнику! Такой имидж, я уверен, легко продается на патриотически-ностальгических собраниях определенных избирателей в поселках и городках Эстонии. И вот, историческая фортуна (и избиратели) дали им возможность осуществить мечту! Но! Кто бы мог подумать! За такие деньги желающих пойти собирать клубнику эстонцев - нет! И костюмов – нет, и никто не поет. А клубника сохнет или гниет уже сегодня! Одно дело, быть в оппозиции и продавать патриотические иллюзии. Другое дело, в условиях демократии быть в правительстве и претворить собственную идею в жизнь.

Не стоит ограничиваться только этой политической силой! Немало вопросов к их экономическим догмам есть и к политическим сторонникам открытой, либеральной экономики. Они тоже в плену своих экономических наивных идеологем: невидимая рука рынка, свободная конкуренция, открытая экономика. Начнем с того, что в «открытой экономике» Евросоюза много чего закрытого. Водитель трамвая в Таллинне или Хельсинки получает 1200 – 3000 евро в месяц не потому, что он(а) сверхконкурентен, а потому что мы запретили желающим водителям из Бангладеш приехать и делать тоже самое за 500 евро. К тому же, рынок ЕС защищен пошлинами, так что утверждать, что мы все сражаемся (и побеждаем) в честной и открытой борьбе на рынке несколько смешно! Еще одна идея правых: добродетель эгоизма! Предприниматель на белом коне как некое сверхсущество, которое творит только добро. Только дайте ему свободу и небольшие налоги. Но, ему для бизнеса нужна инфраструктура – пусть ее оплатит государство. И образованная рабочая сила – пусть ее обучит государство. И работающие государственные институты – ну их же только государство и может создать, и оплатить. Но, предприниматель и его политические союзники громко требуют, дайте нам низкие налоги и маленькое правительство! Выходит, несколько противоречиво, верно? К тому же, исторически нет доказательств, что низкие налоги и маленькое правительство не ведут к большему неравенству в обществе и менее счастливым людям (об этом я писал: моя статья).

У условно левых сторонников большого и сильного правительства тоже, кажется, своя идеологическая слепота. Соберем много налогов, которые мы же и будем распределять, и утопим рыбу водой, т.е. зальем, решим все проблемы деньгами! На бумаге здорово! Но, сущая мелочь – собрать налоги: как и у кого?! Мне часто кажется, что среди них многие искренне верят в то, что деньги растут на дереве или их выдают в одном специальном окошечке в Брюсселе… бесплатно. К тому же, чтобы тратить большие деньги требуется одновременно иметь административный потенциал, бескорыстных и профессиональных чиновников, конкурентные идеи, системы контроля и т.д., а их часто нет. В результате большие траты и благие намерения часто кончаются красивыми презентациями, проектами, мыслями, воркшопами, зарплатами «нашим» чиновникам, программами, центрами, инициативами. И все бы хорошо,… но потратив море денег, желаемого экономического эффекта не получили, нет выхлопа! А когда нет результатов, то не с кого и собирать налоги. А дальше как? Дальше кредиты!?

К чему все это!? К тому, что современная конкурентоспособность бросает новые вызовы и дает новые возможности! Тем временем, большинство политических партий продолжают впадать в приверженность экономическим идеологемам 30-летней (и более) давности и условному делению на левых и правых! Давно пора значительно модернизировать свое понимание и восприятие современного общества и экономики! Лето - лучший сезон чтоб прочитать пару книг и удивить своим свежим мышлением, как политических противников, так и избирателей!