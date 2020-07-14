Видео ⟩ На финской заправке за бесплатным топливом выстроилась огромная очередь

Не надо быть ясновидящим, чтобы предсказать, что подобная кампания вызвала безумные очереди: на снятом с дрона видео запечатлено, как много автомобилистов решили воспользоваться заманчивой возможность бесплатно заправиться.

Судя по видео, больше всего в очереди было домов на колесах, передает портал Geenius.

Кампания продлилась с 17 часов до полуночи, топливо можно было заправлять только в баки автомобилей, мотоциклов и фургонов.