Вт, 14.07.2020
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Видео ⟩ На финской заправке за бесплатным топливом выстроилась огромная очередь

ФОТО: скриншот/youtube

Финское предприятие Veljekset Keskinen вчера, 13 июля, провело кампанию, в рамках которой любой желающий мог бесплатно заправиться на заправке в Туури.

Не надо быть ясновидящим, чтобы предсказать, что подобная кампания вызвала безумные очереди: на снятом с дрона видео запечатлено, как много автомобилистов решили воспользоваться заманчивой возможность бесплатно заправиться.

Судя по видео, больше всего в очереди было домов на колесах, передает портал Geenius.

Кампания продлилась с 17 часов до полуночи, топливо можно было заправлять только в баки автомобилей, мотоциклов и фургонов.

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