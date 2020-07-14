Приговор вступил в силу: ласнамяэский расчленитель проведет в тюрьме 17 лет

Недавно вступил в законную силу приговор суда, которым 43-летний Игорь Лийва был признан виновным в жестоком убийстве своей жены - он нанес ей удар ножом в сердце, а затем отрезал голову, пишет Rus.Err.ee.
За убийство и расчленение трупа он получил 15 лет. Но с учетом ранее неотбытого наказания Лийва приговорен к 17 годам, пяти месяцам и 26 дням тюремного заключения. Срок отбывания наказания исчисляется с 9 января 2019 года - дня, когда Лийва был задержан в качестве подозреваемого.
Ранее Postimees писал, что картина, которая открылась в одной из ласнамяэских квартир в Таллинне, где в рождественские праздники было обнаружено тело женщины 1969 года рождения с отрезанной головой, потрясла даже опытных и многое повидавших полицейских. На момент прибытия стражей порядка сожитель убитой пил в соседней комнате водку.
Труп обнаружил 9 января друг ее дочери, которому с помощью слесаря удалось попасть в квартиру и вызвать полицию.
Лийва арестовали 11 января. По словам прокурора Катрин Паэсоо, тихий по характеру человек раскаялся в содеянном и частично признал свою вину, но, по его словам, он не помнит, чтобы наносил потерпевшей такие жуткие ранения. «Я был нетрезв», - сказал он прокурору.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!