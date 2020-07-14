В Киеве не согласились с версией Ирана о причинах январской трагедии с украинским самолетом

Украина на данный момент не может согласиться с тем, что самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит в Иране в результате человеческой ошибки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Но я хочу сегодня четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось. В настоящее время Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.
По его словам, на сегодня навязывание интерпретаций является ошибочным, и все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов.
"Сбивание гражданского самолета в любом случае, независимо от причины, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это деянием в соответствии с международным правом. Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависимое, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось", - добавил Кулеба.
По его словам, иранская сторона выразила готовность прибыть на Украину для переговоров относительно компенсаций в период с 20 по 30 июля. "Кроме того, могу сегодня сообщить, что мы получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров относительно компенсаций в Украину в период с 20 по 30 июля. Мы ждем с нетерпением начала этого переговорного процесса", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Министр напомнил, что на следующей неделе во Франции должна состояться расшифровка "черных ящиков" самолета "МАУ", и в ней примут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.
"Последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит из ракетной установки. Это не новость, об этом мы все знали. Следующий важный этап - это расшифровка "черных ящиков", которая должна состояться на следующей неделе во Франции. Участие в их считывании возьмут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины", - пояснил Кулеба.
Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.