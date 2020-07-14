В Киеве не согласились с версией Ирана о причинах январской трагедии с украинским самолетом

"Но я хочу сегодня четко подчеркнуть: утверждать, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки, как это утверждает иранская сторона, рано. У нас есть много вопросов, и мы нуждаемся в большом количестве авторитетных, непредвзятых, максимально объективных ответов о том, что случилось. В настоящее время Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, на сегодня навязывание интерпретаций является ошибочным, и все должны сосредоточиться на установлении юридических фактов.

"Сбивание гражданского самолета в любом случае, независимо от причины, является противоправным деянием, и Иран будет отвечать за это деянием в соответствии с международным правом. Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем все от нас зависимое, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось", - добавил Кулеба.

По его словам, иранская сторона выразила готовность прибыть на Украину для переговоров относительно компенсаций в период с 20 по 30 июля. "Кроме того, могу сегодня сообщить, что мы получили информацию от нашего посольства в Иране о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров относительно компенсаций в Украину в период с 20 по 30 июля. Мы ждем с нетерпением начала этого переговорного процесса", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил, что на следующей неделе во Франции должна состояться расшифровка "черных ящиков" самолета "МАУ", и в ней примут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

"Последний отчет иранского технического расследования констатирует, что украинский самолет был сбит из ракетной установки. Это не новость, об этом мы все знали. Следующий важный этап - это расшифровка "черных ящиков", которая должна состояться на следующей неделе во Франции. Участие в их считывании возьмут лучшие эксперты со США, Канады, Франции, Великобритании и Украины", - пояснил Кулеба.