Брань или свобода слова ⟩ Адвокат радиоведущей требует с IT-фирмы денег за грубые интернет-комментарии

Госсуд в споре "Вячеслав Леэдо против АS Delfi" уже в 2009 году счел, что вмешательство интернет-портала в свободу слова автора оправдывается обязательством уважать честь и доброе имя третьих лиц и воздерживаться от причинения им вреда.

Присяжный адвокат бюро Sorainen Карри Гинтер сказал в статье Äripäev, что ругаться в интернете нехорошо, но свобода слова должна сохраняться. «Если кто-то скажет, что Гинтер - дурак, это не заставит меня пойти в суд», - сказал он.

Однако цель все же в том, чтобы клеветник осознал, что он причинил боль другому человеку, и был готов извиниться и дважды подумать в будущем, прежде чем анонимно оскорбить следующего человека.

Мы оцениваем каждый комментарий отдельно, никакого прейскуранта нет. Если клеветник признает факт клеветы и извиняется за свое поведение, клиенты всегда были готовы решить эти проблемы путем компромисса, предложить частичную оплату и так далее.

Неуместные высказывания

Annika: "А что вы хотите услышать, если делитесь своей жизнью со СМИ? Обвиняйте не комментаторов, а себя! Это же прямое вымогательство. Если бы вы не рекламировали себя на каждом портале, комментаторов не было бы. Живи достойной жизнью, и тебя не будут презирать".

Роберт Сарв: Среднестатистический умный читатель понимает, что, по оценке комментатора, клиент занимается вымогательством денег и сам обращается к СМИ, чтобы о нем писали, своими действиями он спровоцировал клевету и должен винить себя за это.

Maris: "Вы ничего не знаете о Хунт, но согласны с тем, что из-за своей аморальности она хочет привлечь к ответственности нормальных людей ... Сорри, ребенку надо повзрослеть!! "

Роберт Сарв: Среднестатистический умный читатель понимает, что клиент - аморальный ребенок, который хочет привлечь к ответу «нормальных» людей. Оскорбление и клевета на других в интернете не могут считаться нормальным поведением человека.

Выписка из иска бюро EmeraldLegal

Согласно веб-сайту EmeraldLegal, Роберт Сарв - адвокат, привлекший к ответственности наибольшее количество клеветников в Эстонии.

