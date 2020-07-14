Брань или свобода слова ⟩ Адвокат радиоведущей требует с IT-фирмы денег за грубые интернет-комментарии

Почти 1500 евро должна заплатить сааремааская компьютерная фирма EQ Computer за два опубликованных в интернете комментария, обидевших общественного деятеля Бригитте Сюзанне Хунт, пишет Saarte Hääl.
"В комментариях, приведенных в письме с требованием, нашего клиента называют шантажистом и безнравственным ребенком", - говорит Saarte Hääl присяжный адвокат Роберт Сарв и заверяет, что его клиент не занимается шантажом и не аморален.
По оценке юриста, с которым консультировался Saarte Hääl, обоснования Сарва относительно причинения ущерба кажутся голословными: «Комментарии не содержат никаких вопиющих оскорблений, которые ни один общественный деятель не в состоянии терпеть».
Адвокат Роберт Сарв из бюро EmeraldLegal стал более широко известен в прошлом году. В декабре Äripäev написал, что Сарв борется с оскорбительными комментариями, посылая сотни писем с требованиями предполагаемым авторам оскорблений: 3000 евро в качестве компенсации ущерба и 500 евро за расходы на разбирательство - если не заплатите, адвокат грозит обратиться в суд.
Сааремааский предприниматель Эгон Кальюлайд, которому принадлежит EQ Computer, из отправленного в начале июля письма с требованием узнал, что, если он не согласится достичь внесудебного урегулирования и заплатить 1480 евро (1000 - жертве оскорбления и 480 - адвокату), его ждет судебное разбирательство.
Сарв добавляет в письмах с официальным уведомлением, что «учитывая большой интерес средств массовой информации к клеветникам», название компании может быть опубликовано в общегосударственных СМИ в контексте клеветы. И «не исключено», что публикация названия может нанести ущерб репутации компании.
Эгон Кальюлайд говорит Saarte Hääl, что он не понимает, как c него могут требовать компенсацию морального и материального ущерба за комментарии, которые якобы были написаны на компьютере человека, который покупает у его компании интернет-услуги.
Например, за IP-адресом, на который ссылается Сарв, у компании Кальюлайда скрываются 150 клиентов.
По словам Роберта Сарва, его позиция в отношении компаний проста: если компания утверждает, что перепродает услугу, она должна это доказать.
Сарв советует Кальюлайду выяснить, кто использовал IP-адрес в то время, и сообщить ему: «Поскольку EQ покупает услугу у Telia, они несут ответственность, если не могут идентифицировать клеветника».
Комментарии, на которые ссылается Сарв, были опубликованы 5 октября в статье онлайн-издания Kroonika «Видео TV3 | Бригитте Сюзанне Хунт озадачена тем, что онлайн-комментаторы не испугались угрозы правосудия: ничего не изменилось!»
На данный момент комментариев, опубликованных под псевдонимами Annika и Maris в интернете уже не найти. Зато под той же историей можно прочитать несколько комментариев, которые содержат весьма оскорбительные слова. Они также написаны 4-5 октября, но Хунт и ее присяжный адвокат еще не требовали удаления этих оскорблений.
Удалить комментарии Annika и Maris Роберт Сарв потребовал от Telia Eesti через суд и узнал, что IP-адрес 194.126.113.170 принадлежит EQ Computer.
Представитель Telia Марина Бахманн говорит, что, если у Telia попросят по решению суда назвать конечных пользователей IP-адресов , они не смогут отказать. «Но мы, безусловно, ценим законность каждого запроса, и если мы можем хоть как-то защитить клиента, мы обязательно сделаем это».
Марина Бахманн не смогла сказать, сколько данных конечных пользователей IP-адресов Telia раскрыла по требованиюу суда. «Telia не может давать оценку действиям суда», - добавляет она.
Роберт Сарв говорит, что если EQ Computer сообщит, кому был предоставлен IP-адрес, он сможет обратиться с иском к нужному лицу, и к компании не будет претензий. «Наша цель не состоит в том, чтобы запугивать невинных людей и выдвигать требования к человеку, который за это не отвечает», - добавляет Сарв.
По словам Сарва, до ответа владельца IP-адреса он не знает, кому эот адрес был предоставлен. "Принадлежит ли он IT-компанииили они перепродают услугу кому-то - мы действительно не знаем и нельзя от нас этого ожидать. Возможно, эти комментарии были написаны кем-то, кто сидит в офисе EQ каждый день", - говорит Сарв.
По словам Сарва, многие компании подтверждали, что это их IP-адрес, и предоставляли данные о человеке, который написал клеветнический комментарий. Также ему сообщали, что настоящим клеветником был арендатор, жена, бывший сотрудник и т.д., и дальше Сарв общался с клеветником напрямую.
По словам Сарва, один университет смог найти человека, который взял на себя ответственность за клевету, написанную в один из дней открытых дверей факультета. «Если компания, которая считает себя IT-предприятием, не может этого сделать, то что и думать об этом», - добавляет он.
Адвокаты порицают
Критики Сарва, однако, говорят, что в соответствии с этой логикой может возникнуть ситуация, когда кто-то использует, например, компьютер библиотеки для комментариев, а затем библиотека несет ответственность своим имуществом.
В мнении, опубликованном в Äripäev в декабре, присяжный адвокат Hedman Partners Урмас Кийк заявил, что иск против работодателя или владельца сети не является перспективным.
Тоомас Сеппель, присяжный адвокат того же бюро, отметил, что, естественно, работодатель может испугаться письма или угрозы огласки в СМИ и попытаться идентифицировать комментатора и "сдать" его, что является сомнительным этическим актом.
«Если комментарий действительно непристойный, то работодателю может быть трудно махнуть на это рукой, но если комментарий на самом деле относительно нейтральный, то кто захочет выдать своего сотрудника, чтобы последнего два года таскали по судам», - сказал Сеппель.
Основная проблема заключается в том, что большая часть комментариев, опубликованных на сайтах эстонских СМИ, носит пограничный характер. То, что оскорбительно для одного человека, может показаться нейтральным для другого.
Защитники свободы слова cсылаются на фразу из Конституции Эстонии: «Каждый человек имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и другую информацию в слове, печати, изображении или иным образом». В то же время, один из пунктов Конституции гласит, что «никто не может оскорблять честь или доброе имя».
Брань или свобода слова
Госсуд в споре "Вячеслав Леэдо против АS Delfi" уже в 2009 году счел, что вмешательство интернет-портала в свободу слова автора оправдывается обязательством уважать честь и доброе имя третьих лиц и воздерживаться от причинения им вреда.
Присяжный адвокат бюро Sorainen Карри Гинтер сказал в статье Äripäev, что ругаться в интернете нехорошо, но свобода слова должна сохраняться. «Если кто-то скажет, что Гинтер - дурак, это не заставит меня пойти в суд», - сказал он.
Роберт Сарв подчеркивает, что судебная практика Эстонии осуждает клевету, и были случаи присуждения финансовой компенсации. Например, выражения «почти корова», «глупая женщина», «глупая девушка», «больная девушка», «ужасная челюсть», «глупые кости», «мозговой карлик», «тупая корова» являются насмешливыми, уничижительными и непристойными выражениями.
Клеветник должен понимать, что причиняет боль другому лицу
Мы оцениваем каждый комментарий отдельно, никакого прейскуранта нет. Если клеветник признает факт клеветы и извиняется за свое поведение, клиенты всегда были готовы решить эти проблемы путем компромисса, предложить частичную оплату и так далее.
Однако цель все же в том, чтобы клеветник осознал, что он причинил боль другому человеку, и был готов извиниться и дважды подумать в будущем, прежде чем анонимно оскорбить следующего человека.
Роберт Сарв, присяжный адвокат
Неуместные высказывания
Annika: "А что вы хотите услышать, если делитесь своей жизнью со СМИ? Обвиняйте не комментаторов, а себя! Это же прямое вымогательство. Если бы вы не рекламировали себя на каждом портале, комментаторов не было бы. Живи достойной жизнью, и тебя не будут презирать".
Роберт Сарв: Среднестатистический умный читатель понимает, что, по оценке комментатора, клиент занимается вымогательством денег и сам обращается к СМИ, чтобы о нем писали, своими действиями он спровоцировал клевету и должен винить себя за это.
Maris: "Вы ничего не знаете о Хунт, но согласны с тем, что из-за своей аморальности она хочет привлечь к ответственности нормальных людей ... Сорри, ребенку надо повзрослеть!! "
Роберт Сарв: Среднестатистический умный читатель понимает, что клиент - аморальный ребенок, который хочет привлечь к ответу «нормальных» людей. Оскорбление и клевета на других в интернете не могут считаться нормальным поведением человека.
Выписка из иска бюро EmeraldLegal
Согласно веб-сайту EmeraldLegal, Роберт Сарв - адвокат, привлекший к ответственности наибольшее количество клеветников в Эстонии.