Вт, 14.07.2020
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Видео ⟩ По стопам Хельме: в Австралии министр оконфузился с маской

ФОТО: скриншот/Sky News Australia

Министру здравоохранения Австралии Грегу Ханту не удалось надеть медицинскую маску с первой попытки в прямом эфире местного телеканала, пишет Korrespondent.

Министр Грег Хант в эфире телеканала 7news призвал граждан носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

В качестве примера он решил сам надеть маску. Первый раз он надел маску, закрыв ею глаза. Затем у него не получилось зацепить за уши петли маски, после этого министр надел маску криво.

Проблемы с масками возникали и у эстонских министров. Например, в конце апреля министр финансов Мартин Хельме во время пресс-конференции правительства сорвал с лица защитную маску. 

Аналогичная проблема ранее возникла и у министра внутренних дел Марта Хельме, но он сумел взять ситуацию под свой контроль и справился.

Проблема с маской во время пресс-конференции у Марта Хельме.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees

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