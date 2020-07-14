Видео ⟩ По стопам Хельме: в Австралии министр оконфузился с маской

Министру здравоохранения Австралии Грегу Ханту не удалось надеть медицинскую маску с первой попытки в прямом эфире местного телеканала, пишет Korrespondent.
Министр Грег Хант в эфире телеканала 7news призвал граждан носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
В качестве примера он решил сам надеть маску. Первый раз он надел маску, закрыв ею глаза. Затем у него не получилось зацепить за уши петли маски, после этого министр надел маску криво.
Проблемы с масками возникали и у эстонских министров. Например, в конце апреля министр финансов Мартин Хельме во время пресс-конференции правительства сорвал с лица защитную маску.
Аналогичная проблема ранее возникла и у министра внутренних дел Марта Хельме, но он сумел взять ситуацию под свой контроль и справился.
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