Эффективность судебной системы Эстонии вошла в тройку лучших в ЕС

По решениям гражданских дел эстонские суды занимают второе место в ЕС по эффективности и пятое по административным вопросам. Только в датских и латвийских судах гражданские и административные споры разрешаются быстрее, чем в Эстонии.

Количество дел в эстонских судах несколько увеличилось. Если в 2017 году в суд поступало примерно 21 дело в пересчете на 100 жителей, в 2018 году их было 23. Число находящихся на рассмотрении дел не выросло, оставаясь ниже среднего показателя по Европе.

Впервые в сравнительной таблице системы правосудия была введена оценка дружелюбия к детям в судах ЕС. Согласно сравнительной таблице, эстонские суды являются одними из самых дружественных к детям. Оценка дружелюбия к детям учитывает, например, степень, в которой суды предоставляют детям персонализированную информацию о судебных разбирательствах, как дети готовятся к судебному разбирательству, и степень, в которой судьи обучаются ведению судебных разбирательств, связанных с детьми.

В то же время из таблицы видно, что в интернете недостаточно доступной жителям Эстонии информации о судебной системе. Например, нет интерактивных решений, которые объясняют людям их права и то, как обращаться в суд.