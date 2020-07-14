Фото: в Таллинне автомобиль протаранил беспилотный автобус

Во вторник, 14 июля, в 10.52 в Таллинне автомобиль Škoda Octavia столкнулся с электрическим самоуправляющимся автобусом.

В автобусе было пять человек, никто не пострадал.

Стороны не смогли договориться между собой. Поскольку в ДТП никто не пострадал, далее этим инцидентом будет заниматься страхования компания.

ФОТО: Erakogu

ДТП произошло на перекрестке Леннуяама-теэ и улицы Сеписе, где водитель Škoda повернул перед ехавшим по главной дороге автобусом. Для беспилотного автобуса было слишком мало времени отреагировать на такой неожиданный маневр и избежать столкновения, передает Postimees.

Максимальная скорость самоуправляющегося автобуса составляет 15 километров в час и в автобусе всегда на месте есть оператор. Автобусы тестируются в Юлемисте в рамках международного проекта и первый тест прошел в городке 18 июня.

Беспилотный автобус - шестиместный. На нем можно доехать в городке Юлемисте, например, в торговый центр, в отель Ülemiste и аэропорт.