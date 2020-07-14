Вт, 14.07.2020
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Фото: в Таллинне автомобиль протаранил беспилотный автобус
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ФОТО: politsei/twitter

Сегодня утром в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне в Ülemiste City автомобиль столкнулся с беспилотным автобусом, сообщает Пыхьяская префектура.

Во вторник, 14 июля, в 10.52 в Таллинне автомобиль Škoda Octavia столкнулся с электрическим самоуправляющимся автобусом.

В автобусе было пять человек, никто не пострадал.

Стороны не смогли договориться между собой. Поскольку в ДТП никто не пострадал, далее этим инцидентом будет заниматься страхования компания.

ФОТО: Erakogu

ДТП произошло на перекрестке Леннуяама-теэ и улицы Сеписе, где водитель Škoda повернул перед ехавшим по главной дороге автобусом. Для беспилотного автобуса было слишком мало времени отреагировать на такой неожиданный маневр и избежать столкновения, передает Postimees

Максимальная скорость самоуправляющегося автобуса составляет 15 километров в час и в автобусе всегда на месте есть оператор. Автобусы тестируются в Юлемисте в рамках международного проекта и первый тест прошел в городке 18 июня. 

Беспилотный автобус - шестиместный. На нем можно доехать в городке Юлемисте, например, в торговый центр, в отель Ülemiste и аэропорт. 

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