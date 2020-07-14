Звезды ЦСКА во главе с Кириллом Капризовым подписали контракты с клубами НХЛ

Игрок был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.

"Кирилл превзошел все ожидания с того момента, как был выбран нами на драфте. Он - умный и динамичный нападающий, который был лидером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по голам на протяжении двух последних сезонов. Мы с нетерпением ждем его появления в нашем составе, когда начнется следующий сезон", - отметил генеральный менеджер "Миннесоты" Билл Герин.

The wait is over. The #mnwild have signed Kirill Kaprizov.@mnwildScribe has more on this unique situation for the newest #mnwild forward. ⤵️ https://t.co/oazp3HDPuY — Minnesota Wild (@mnwild) July 13, 2020

На протяжении последних трех сезонов КХЛ Капризов выступал за ЦСКА, став в 2019 и 2020 годах лучшим снайпером лиги с 30 и 33 шайбами соответственно. Помимо армейцев, Кирилл выступал за новокузнецкий "Металлург" и уфимский "Салават Юлаев". Всего в лиге провел 293 матча и набрал 230 (113+117) очков. В 2018 году он стал чемпионом Олимпийских игр в Пхенчхане.