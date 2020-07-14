Эстонское коронавирусное приложение почти готово: как оно будет работать?

Специфика коронавируса в том, что он распространяется даже в том случае, если человек не чувствует себя больным. Почти в половине случаев, то есть в 44 процентах, человек мог уже быть заражен за несколько дней до появления симптомов. С помощью приложения можно будет предупреждать человека о возможной угрозе заражения, пишет в блоге Министерства социальных дел по вопросам развития э-услуг и инноваций Прийт Тохвер.

Телефоны, использующие приложение, будут обмениваться анонимными кодами

Ни приложение, ни его пользователи и производители никогда не узнают, кто были те люди, с которыми был близкий контакт. Телефоны будут общаться между собой с помощью радиосигнала Bluetooth, обмениваясь кодами, которые ничего не говорят о пользователях приложения. Телефон будет оценивать мощность сигнала, чтобы убедиться, что с человеком контактировали в течение достаточного времени (не менее 15 минут) и достаточно близко (менее двух метров).

Если кто-то из пользователей приложения заболеет, он отметит себя, то есть свой код, зараженным, и телефоны других пользователей, которые запомнили этот код, оповестят своих пользователей о возможном близком контакте.

Приложение не передает государству никакой информации о личности близких контактов — только сам человек получает сообщение, что ему следует оставаться дома и следить за здоровьем.

Помог опыт других стран

С начала кризиса Эстония также следила за опытом других стран. Например, в Сингапуре, который одним из первых представил приложение, государство также получало информацию о близких контактах - это нарушало приватность людей, и эстонские разработчики стремятся избежать этого. В случае сингапурского приложения выяснились и другие недочеты: например, на телефонах Apple приложение не работало в фоновом режиме.

Министерство социальных дел создает коронаприложение вместе с предприятиями Cybernetica, Fujitsu Estonia, Guardtime, Icefire, Iglu, Mobi Lab, Mooncascade, Velvet, FOB Solutions, Heisi IT OÜ и ASA Quality Services OÜ.