В США умер посетитель коронавечеринки: он хотел доказать, что вируса не существует

«Мне кажется, я совершил ошибку. Я думал, что это обман, но это не так», - привела последние слова больного главный врач Методистской больницы в Сан-Антонио Джейн Эпплби.

Она не сказала, когда состоялась так называемая коронавечеринка, сколько людей было там и когда умер молодой человек.

Коронавечеринки проводятся в Соединенных Штатах, чтобы проверить, существует ли вирус на самом деле или чтобы заразиться и получить иммунитет. По словам Роберта Глэттера, доктора медицины неотложной помощи в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке, в лучшем случае это безответственное, а в худшем - смертельно опасное предприятие.

«Посещение такой ​​вечеринки может закончиться ранней смертью или хронической и постоянной усталостью, болью в груди, затрудненным дыханием и ежедневным жаром, если вы выживете», - сказал он The New York Times.