Рапорт: вторая волна коронавируса в Великобритании может унести до 120 тысяч жизней

"Согласно моделированию сценария, число случаев госпитализации и летальных исходов достигнет пика в январе и феврале 2021 года, аналогично или даже хуже первой волны весной 2020 года, число смертей в медицинских учреждениях (кроме домов престарелых) между сентябрем 2020 года и июнем 2021 может достигнуть 119 900", - говорится в материале Академии.

Однако отмечается, что эти расчеты не учитывают возможные меры властей по борьбе с распространением COVID-19.

Ученые призывают власти Великобритании начать активную подготовку ко второй волне распространения заболевания для снижения рисков, включая меры по сокращению передачи вируса и контролю случаев заражения, в том числе заражения простудными заболеваниями.