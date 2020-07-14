Исследователи совершили прорыв в поиске лекарств против COVID-19

О коронавирусе известно, что он присоединяется к человеческим клеткам благодаря своему шипообразному белку (есть точка контакта). "Воротами" в самой клетке человеческого тела для вируса служит рецептор ACE2.

Антитела, нацеленные на место присоединения вируса к клеткам и блокирующие ACE2, считаются особо эффективными в борьбе с вирусом. На сегодняшний день ученые нашли несколько таких антител. К примеру, Исследовательский институт Скриппса составил список из 294 подобных антител.