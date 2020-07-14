Вт, 14.07.2020
Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус. Аркадий Попов

Исследователи совершили прорыв в поиске лекарств против COVID-19

Вирус иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Анализ почти 300 человеческих антител к SARS-CoV-2 натолкнул ученых на ген, часто используемый антителами, эффективно атакующими вирус. Это открытие, считают эксперты, может способствовать созданию вакцины, передает Meddaily со ссылкой на Xinhua.

О коронавирусе известно, что он присоединяется к человеческим клеткам благодаря своему шипообразному белку (есть точка контакта). "Воротами" в самой клетке человеческого тела для вируса служит рецептор ACE2.

Антитела, нацеленные на место присоединения вируса к клеткам и блокирующие ACE2, считаются особо эффективными в борьбе с вирусом. На сегодняшний день ученые нашли несколько таких антител. К примеру, Исследовательский институт Скриппса составил список из 294 подобных антител.

Дальнейший анализ позволил выделить ген IGHV3-53, чаще всего используемый для воздействия на точку присоединения шипообразного белка вируса. Антитела IGHV3-53 имеют низкие показатели мутагенности и способность тормозить работу вируса.

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