Потерянное более 30 лет назад кольцо нашлось на картофельном поле

Работавший на картофельном поле своей матери в Мустла волостной старейшина Вильянди Алар Кару нашел между бороздами выпускное кольцо школы имени Якобсона, владелец которого потерял его там более 30 лет назад. Теперь у хозяина кольца есть возможность вернуть его к своему 50-летию.
«Вещественное доказательство в том, что владелец кольца десятки лет назад ходил воровать клубнику», - в шутку сказал порталу Sakala Кару, поскольку в то время на этом поле росла клубника.
После обнаружения кольца выпускника 1988 года Кару опубликовал в одной группе в Facebook сообщение и довольно быстро пришло письмо от мужчины, который является предположительным владельцем этого кольца.
В один летний день более 30 лет назад он отправился в Мустла в гости к другу, который тогда был в эстонском студенческом стройотряде. Владелец кольца не помнит, ходил он на поле помогать собирать клубнику или действительно без спроса собирал ягоды.
В школьное время проживавшему в Мяннимяэ, а сейчас уже годами являющемуся жителем Таллинна владельцу кольца, насколько известно Кару, на днях должно исполнится 50 лет. «Хочу это кольцо вернуть ему к юбилею», - сказал волостной старейшина.