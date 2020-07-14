Потерянное более 30 лет назад кольцо нашлось на картофельном поле

«Вещественное доказательство в том, что владелец кольца десятки лет назад ходил воровать клубнику», - в шутку сказал порталу Sakala Кару, поскольку в то время на этом поле росла клубника.

После обнаружения кольца выпускника 1988 года Кару опубликовал в одной группе в Facebook сообщение и довольно быстро пришло письмо от мужчины, который является предположительным владельцем этого кольца.

В один летний день более 30 лет назад он отправился в Мустла в гости к другу, который тогда был в эстонском студенческом стройотряде. Владелец кольца не помнит, ходил он на поле помогать собирать клубнику или действительно без спроса собирал ягоды.