Белорусские футболистки заподозрили в одной из своих соперниц мужчину

До чего дошел прогресс 🧐🤪... - Футболистки одного из женских(!) белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре. Об этом сообщает портал https://t.co/haUsElEvnl. pic.twitter.com/6pLXTuY3F5 — Игорь Калмыков 1244 🇷🇸 🇷🇺УСТАВОБРАНИТЕЉ (@1244_Dervish) July 13, 2020

«Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА fair play, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока из Буркина-Фасо Симпоре Салиматы. Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ», — говорится в письме, под которым подписались 18 футболисток.

В пресс-службе «Динамо-БГУФК» опровергли обвинения, назвав их вбросами и абсурдом.

В федерации письмо назвали проявлением расизма и дискриминации и подчеркнули, что футболистка Салимата Симпоре участвовала в нескольких десятках официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе национальных женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.

Интересно, что Салимата Симпоре не в первый раз оказывается в центре скандала. В последний раз это произошло по итогам Кубка Африки-2010. На этом турнире гвинейки стали вторыми, уступив лишь Нигерии. Обе сборных получили путевку на ЧМ-2011 (единственный в истории Экваториальной Гвинеи).

Однако Нигерия подала в CAF официальный протест. По информации СМИ (в том числе The Guardian), у одной из футболисток, мягко говоря, было слишком много Y-хромосом. Фигурировали, как правило, два имени - это Женонева Анонма (она играла в Германии за "Йену") и Салимата Симпоре (выступала в Буркина-Фасо, где и родилась).

Масла в огонь добавила защитница сборной Ганы Диана Амкома (команды встречались на групповом этапе), сказавшая дословно: "Вам достаточно просто иметь с ними физический контакт на поле, чтобы понять, что это мужчины".

Сборная Экваториальной Гвинеи все обвинения опровергла, однако через несколько месяцев, не раскрывая причин, из сборной убрали и Салимату Симпоре, и ее сестру Бильгиссу. Анонма при этом осталась, отличившись в дальнейшем на чемпионате мира.

Симпоре в итоге вернулась в Буркина-Фасо. За сборную этой страны она играла как в 2007 году (до Гвинеи), так и в 2018-м (после).

До переезда в Белоруссию Салимата Симпоре играла преимущественно у себя на родине и не появлялась в сколько-нибудь заметных клубах.