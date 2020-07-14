Фото ⟩ Владельцы, отзовитесь: в отделении полиции своих хозяев ждут десятки велосипедов

В Тартуском отделении полиции владельцев ждут несколько десятков велосипедов, которые были украдены или потеряны.
Кто узнает по фотографии принадлежащий ему велосипед, полиция просит связаться с ними по телефону 7308687 или по адресу электронной почты katrin.kungla@politsei.ee, пишет Tartu Postimees.
Велосипеды, личность владельцев которых будет не установлена, передадут местному самоуправлению, которое распорядится ими по своему усмотрению.
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