Вт, 14.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Пассажир самолета Барселона-Рига никому не сообщил о температуре и кашле: позже у него подтвердился коронавирус

Пассажир самолета Барселона-Рига никому не сообщил о температуре и кашле: позже у него подтвердился коронавирус

Самолет. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Новый подтвержденный за сутки случай коронавируса в Литве является ввезенным из Испании, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья Литвы (НЦОЗ).

"Он выявлен в Вильнюсском округе. Лицо с туристическими целями путешествовало по Барселоне с 3 по 9 июля", – сказала BNS директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене. 

По ее словам, зараженный прибыл самолетом в Ригу, а оттуда прилетел в Вильнюс. 

"Первые симптомы болезни он ощутил еще за границей – поднялась температура, ощутил прочие симптомы – насморк, кашель. Хотя он носил маску, экипаж не был информирован по причинам известным только ему самому", – пояснила представитель НЦОЗ. 

Этот человек вернулся домой на своем автомобиле и изолировался. 

"Как он сообщил, контакт с ним был у человека, путешествовавшего с ним за границу, и нескольких лиц в самолете", – сказала она.

В данный момент специалисты выясняют летевших рядом с ним и риск контакта. 

По данным вторника, коронавирусом в Литве заразились 1875 человек, продолжают болеть 213, 1571 – выздоровел, 130 человек находятся в изоляции.

От COVID-19 в Литве умерли 79 человек, еще 12 зараженных коронавирусом умерли по другим причинам. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ