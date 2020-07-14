Дешевые огурцы и дорогой чеснок: эксперты сравнили цены в Риге, Таллинне и Вильнюсе

Килограмм картофеля в Риге в июне стоил в среднем 0,51 евро, тогда как в Вильнюсе – 0,29 евро, а в Таллинне – 0,25 евро.

В Риге также была самая дорогая морковь – 0,7 евро за килограмм. В Таллинне она стоила 0,67 евро, в Вильнюсе – 0,53 евро за килограмм.

В то же время в магазинах Риги можно было купить самые дешевые местные огурцы и помидоры, шампиньоны, импортную клубнику, сливы и бройлеров.

“Цены на продукты отличаются, потому что отличается качество товаров и ассортимент. Местные помидоры в июне можно было купить во всех четырех включенных в мониторинг торговых сетях Латвии, тогда как в соседних странах – только в одной или двух. И цена этих помидоров в Латвии была значительно ниже”, – отмечает руководитель центра Ингуна Гулбе.

В свою очередь местная клубника в латвийских сетях в июне не продавалась, а в Литве и Эстонии была доступна только в одной сети в каждой стране, что не характерно для этого месяца. Это связано с обширным поступлением на рынок импортной клубники, например, в Таллинне импортную клубнику можно было купить по 1,99 евро за килограмм.

В течение года цены на ряд продуктов в Латвии существенно снизились, например, свекла год назад стоила 0,72 евро за килограмм, а в этом году – 0,28 евро, репчатый лук подешевел с 1,14 евро до 0,56 евро за килограмм, сливочное масло – с 9,45 евро до 7,38 евро за килограмм. В то же время из-за пандемии COVID-19 в этом году значительно подорожал чеснок – год назад его цена составляла в среднем 2,82 евро за килограмм, а в этом году – 4,89 евро за килограмм