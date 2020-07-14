Вт, 14.07.2020
Непродуманная ликвидация сланцевой промышленности повлечет за собой большую социальную катастрофу. Алексей Евграфов

ФОТО ⟩ В Маарду торжественно открыли Часовню памяти

Сегодня на мемориальной части Маардуского кладбища состоялась торжественная церемония открытия Часовни памяти павшим во время Второй мировой войны, построенной летом 2020 года на частные пожертвования. Земля вместе с часовней передана в пользование Эстонской православной церкви Московского патриархата.

Открытие Часовни памяти приурочено к 40-летнему юбилею Маарду, который город отмечает 17 июля. В церемонии открытия сакрального сооружения наряду с представителями горуправы, дипломатических миссий и партнерских организаций приняли участие ветераны и спонсоры строительства. Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений провел чин освящения часовни.

«Поколения сменяют друг друга, но память о подвиге наших предков будет сохранена не только в сердцах людей, но и в часовне, которая теперь будет дополнять и украшать мемориальную часть нашего кладбища, - сказал мэр Маарду Владимир Архипов. - Я сердечно благодарю каждого, кто откликнулся на наш призыв и поддержал посильной суммой строительство часовни. Это воистину народный проект, который объединил многих людей».

В январе 2019 года, мэрия Маарду приняла решение о строительстве православной Часовни памяти на Маардуском кладбище. В том же году был проведен архитектурный конкурс и выбран проект будущей часовни. Прошлым летом гражданским объединением Maardu Memory MTÜ бы объявлен сбор средств на строительство. Общая стоимость строительства составила порядка 70 000 евро, из которых в настоящий момент собрано около 62 800 евро.  

На Маардуском кладбище c 2005 года проходит перезахоронение останков солдат, которые поисковые отряды находили в разных частях Эстонии. На сегодняшний день на Мемориале кладбища нашли упокоение останки 1285 воинов.

Работы по оформлению часовни еще не завершены, поэтому помощь жертвователей по-прежнему приветствуется. Перечислить пожертвование на поддержку строительства можно по следующим реквизитам: Maardu Memory MTÜ, EE801010220271985229, SEB Pank. В пояснении укажите «kabel».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ