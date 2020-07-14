Российский борец спустя восемь лет стал олимпийским чемпионом Игр-2012 в Лондоне

Международный олимпийский комитет (МОК) спустя восемь лет признал российского борца вольного стиля Биляла Махова чемпионом летней Олимпиады-2012 в Лондоне в весовой категории до 120 кг, пишет Newsru.
Соответствующие изменения в протоколы олимпийского турнира по вольной борьбе были внесены после перепроверки допинг-проб его участников.
Изначально Махов завоевал бронзу, проиграв в полуфинале. Однако оба финалиста позднее получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, вследствие чего чемпионами объявили Махова и иранца Комейля Гасеми, который, как и россиянин, уступил в полуфинале.
Оба спортсмена теперь получат золотые медали вместо бронзовых.
"Впервые в истории мировой борьбы у турнира два победителя, - цитирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России заместителя председателя наблюдательного совета ФСБР Георгия Брюсова.
Ранее золото Игр-2012 в вольной борьбе в весовой категории 120 кг принадлежало представителю Узбекистана Артуру Таймазову, а серебро - грузину Давиту Модзманашвили.