Российский борец спустя восемь лет стал олимпийским чемпионом Игр-2012 в Лондоне

Соответствующие изменения в протоколы олимпийского турнира по вольной борьбе были внесены после перепроверки допинг-проб его участников.

Изначально Махов завоевал бронзу, проиграв в полуфинале. Однако оба финалиста позднее получили дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, вследствие чего чемпионами объявили Махова и иранца Комейля Гасеми, который, как и россиянин, уступил в полуфинале.

Оба спортсмена теперь получат золотые медали вместо бронзовых.

"Впервые в истории мировой борьбы у турнира два победителя, - цитирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России заместителя председателя наблюдательного совета ФСБР Георгия Брюсова.