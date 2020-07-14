Картина дня: эстонское коронавирусное приложение, слизни не отступают и Кийк перечит Хельме

Проблема со слизнями ширится: люди требуют от властей действий

Садоводы требуют, чтобы Департамент окружающей среды занялся борьбой с гигантскими слизнями и объявил толоки по их ликвидации, поскольку на смену убранным из садов моллюсками тут же заползают новые и съедают все начисто. Читать далее...

Авария на Лаагна-теэ: арест водителя BMW обжаловали в окружном суде

Защитник арестованного 20-летнего водителя BMW, которого подозревают в совершении тяжелой аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, повлекшей за собой смерть двоих человек, обжаловал соответствующее постановление суда. Читать далее...

Эстонское коронавирусное приложение почти готово: как оно будет работать?

В Эстонии при сотрудничестве государства и 11 предприятий разрабатывается коронаприложение, которое может установить, был ли использующий приложение человек в близком контакте с зараженным коронавирусом. Читать далее...

В Маарду торжественно открыли Часовню памяти

Сегодня на мемориальной части Маардуского кладбища состоялась торжественная церемония открытия Часовни памяти павшим во время Второй мировой войны, которая была построена летом 2020 года на частные пожертвования. Земля вместе с часовней передана в пользование Эстонской православной церкви Московского патриархата. Читать далее...

Кийк перечит Хельме: Минфин остановил финансирование проектов по гендерному равноправию

В пятницу Министерство финансов приостановило осуществляемое через Государственный центр поддержки услуг (RTK) финансирование проектов, способствующих равным возможностям и гендарному равенству полов, за счет налога на азартные игры. Читать далее...

Приговор вступил в силу: ласнамяэский расчленитель проведет в тюрьме 17 лет

Недавно вступил в законную силу приговор суда, которым 43-летний Игорь Лийва был признан виновным в жестоком убийстве своей жены - он нанес ей удар ножом в сердце, а затем отрезал голову. Читать далее...

Адвокат радиоведущей требует с IT-фирмы денег за грубые интернет-комментарии

Почти 1500 евро должна заплатить сааремааская компьютерная фирма EQ Computer за два опубликованных в интернете комментария, обидевших общественного деятеля Бригитте Сюзанне Хунт. Читать далее...

Манила манила, но насладиться отдыхом не удалось

Программист из Йыхви Роман Трофимов прожил 109 дней в аэропорту Манилы (Филиппины) и смог вернуться домой лишь после большой шумихи в соцсетях и СМИ - Министерство иностранных дел Эстонии купило ему билеты. Прибыл на родину 9 июля и находится на двухнедельном карантине, но "Северное побережье" смогло пообщаться с незадачливым путешественником. Читать далее...

Дешевые огурцы и дорогой чеснок: эксперты сравнили цены в Риге, Таллинне и Вильнюсе

Самые дешевые продукты питания среди столиц стран Балтии в июне в основном были в Вильнюсе, свидетельствуют данные Центра содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики. Читать далее...

Пассажир самолета Барселона-Рига никому не сообщил о температуре и кашле: позднее у него подтвердился коронавирус