В Монголии зафиксирована первая смерть от бубонной чумы: подросток съел сурка

В Монголии в аймаке (провинции) Говь-Алтай от бубонной чумы скончался 15-летний подросток, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на минздрав страны.
«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводятся слова представителя минздрава Доржийна Нарангэрэла.
Отмечается, что подросток скончался по пути в больницу. За три дня до этого он съел сурка, которые часто переносят чуму, сообщает РИА Новости.
Двоих друзей погибшего, а также еще 15 человек поместили на карантин. В настоящий момент они проходят курс лечения в больницах.
Ранее бубонной чумой заболели скотоводы в Баян-Нуре Внутренней Монголии (КНР), а также два человека в другом регионе на границе с Россией.
Власти сообщили, что поводов для беспокойства нет, поскольку были приняты все необходимые карантинные меры.
Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
Между тем, зараженная чумой белка обнаружена в американском штате Колорадо, говорится в заявлении депздрава округа Джефферсон.
"В субботу 11 июля тест белки, обнаруженной в городе Моррисон, дал положительный результат на чуму", - сообщили власти. Отмечается, что это первый подобный случай в округе.