Популярная в Эстонии сеть ресторанов вынуждена закрыть несколько заведений

Несмотря на то, что компания продолжает деятельность и ждет посетителей, все-таки некоторые рестораны пришлось закрыть. Правда, Крууз не захотел озвучивать точный перечень, но уточнил, что всего двери закрыли четыре-пять заведений.

На сайте Chopsticks говорится, что, например, временно закрыт ресторан на первом этаже торгового центра Mustamäe (заведение на втором этаже открыто), а некоторые рестораны Chopsticks работают по определенным дням, например, в торговом центре Stroomi заведение открыто со среды до воскресенья.

Согласно информации на сайте Chi, в торговом центре Ülemiste напротив магазина H&M заведение закрыто, а возле Apollo kino открыто, в то же время рестораны Little India открыты в Таллинне в торговых центрах Viru, Mustamäe, Rocca al Mare, но информации о Тарту нет.