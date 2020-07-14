Вт, 14.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон
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  • Популярная в Эстонии сеть ресторанов вынуждена закрыть несколько заведений

Популярная в Эстонии сеть ресторанов вынуждена закрыть несколько заведений

Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Член правления компании McKenzie Invest, которой принадлежат рестораны Chopsticks, Little India и CHI, Тоомас Крууз сказал порталу Geenius, что коронакризис привел к более серьезным последствиям, чем предыдущий кризис.

Несмотря на то, что компания продолжает деятельность и ждет посетителей, все-таки некоторые рестораны пришлось закрыть. Правда, Крууз не захотел озвучивать точный перечень, но уточнил, что всего двери закрыли четыре-пять заведений.

На сайте Chopsticks говорится, что, например, временно закрыт ресторан на первом этаже торгового центра Mustamäe (заведение на втором этаже открыто), а некоторые рестораны Chopsticks работают по определенным дням, например, в торговом центре Stroomi заведение открыто со среды до воскресенья.

Согласно информации на сайте Chi, в торговом центре Ülemiste напротив магазина H&M заведение закрыто, а возле Apollo kino открыто, в то же время рестораны Little India открыты в Таллинне в торговых центрах Viru, Mustamäe, Rocca al Mare, но информации о Тарту нет.

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