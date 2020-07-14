Центр крови уезжает из Foorum

Удобный, по мнению многих доноров, центр крови в столичном торговом центре Foorum в феврале прошлого года отметил своего десятилетие. «Во многих странах центры крови крупных городов открываются именно в центре, действуют в течение многих лет и доказали свою необходимость и эффективность», - такими словами начинается посвященный юбилею DoonoriFoorum текст на страничке Центра крови.

Новый донорский центр будет располагаться в Юлемистеском доме здоровья, по адресу Валукоя, 7, его открытие намечено на вторую неделю сентября, время работы нового центра пока неизвестно.

«В плане работы центра мы проявим гибкость и в первые месяцы постараемся выяснить, какое время лучше всего подходит для доноров», – рассказала ERR, добавив, что при необходимости изменим часы работы.

По ее словам руководителя Центра крови Аве Лиллеп, показатели эффективности DoonoriFoorum снижались год за годом, поэтому руководство начало искать новые возможности: «Городок Юлемисте – быстро развивающийся район, в котором есть много людей, подходящих для сдачи крови».