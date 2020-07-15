Мужа гражданки ЭР не пускают в Эстонию. Почему?

На прошлой неделе муж Натальи Ахмед, находясь по визе в Грузии, получил от посольства ЭР в Тбилиси отказ в выдаче эстонской визы. В письменном отказе было сказано следующее: «Указанная цель поездки не соответствует действительности».

«Бред!» - уверенно заявляет Наталья, совершенно не понимая предложенного объяснения. Женаты они уже несколько лет, и Наталья навещала мужа в Египте более десяти раз. Ахмед раньше в Эстонии не бывал, сейчас попросил о визе сроком всего на месяц. У мужа в Египте есть постоянная работа, перебираться в Эстонию он пока что не планирует, хотел просто повидаться с женой. Тем более, что Наталье предстоит операция в Эстонии.

Министерство иностранных дел в интересах защиты личных данных не стало комментировать этот случай конкретно, однако связалось с посольствами ЭР в Каире и Тбилиси и попросило обратить внимание на этот случай. Муж Натальи Ахмед тоже обратился в посольство в Каире и подал апелляцию на решение. Теперь супруги снова ждут ответа.

Отказ в визе - не приговор

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Леэн Линдам объяснила: если человек получил отказ в выдаче визы, он может подать апелляцию на решение или подать заявление заново. «Ранее полученный отрицательный ответ не означает, что во второй раз ответ будет снова отрицательным. Каждое ходатайство вместе с дополнительными документами проходит новое согласование и решение принимается на основании имеющейся информации», - объясняет она.

Решение об отказе в выдаче визы или аннулировании визы можно оспорить в течение 30 дней с того момента, как человек получил соответствующее уведомление. Если при оспаривании решение осталось прежним, то и это решение можно попытаться обжаловать в течение 30 дней в консульском отделе МИДа.

Почему могут отказаться в визе?

Как объяснила Линдам, при рассмотрении заявления на визу, чиновник консульства учитывает все обстоятельства и при принятии решения рассматривает все представленные документы, само заявление и другие известные данные, которые касаются цели визита, пункта назначения, длительности поездки и пр. Проверяется, выполнил ли ходатайствующий условия въезда, продолжительность предыдущей и планируемой поездок, есть ли у него средства на проживание в Эстонии. В ходе рассмотрения заявления ходатайствующего могут вызвать на беседу или потребовать у него дополнительные документы.

Все ходатайства на визу проходят и внутригосударственный процесс согласования. По Закону об иностранцах, чиновник консульства обязан согласовать выдачу визы с учреждениями Министерства внутренних дел, в том числе - с Департаментом полиции и погранохраны. А как член шенгенского визового пространства Эстония следует принципам предписания ЕС по визам, в том числе консультируется с учреждениями других стран-членов.

Сейчас визы выдаются не везде

В Египте в связи с пандемией выдача виз в Эстонию пока что не восстановлена. На данный момент, согласно распоряжению 169 правительства ЭР от 16 мая, въезжать на территорию Эстонии могут те, у кого не наблюдается симптомов заболевания и кто прибывает из страны, в которой человек живет на законных основаниях и данные которой опубликованы на веб-странице Министерства иностранных дел. На данный момент в Эстонию въезжать могут жители Алжира, Австралии, Грузии, Японии, Канады, Марокко, Черногории, Южной Кореи, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая и Новой Зеландии.

Ходатайства о выдаче Шенгенской или долгосрочной визы принимаются в посольствах ЭР в Канберре, Оттаве, Тбилиси и Токио от резидентов этих стран независимо от цели их путешествия.