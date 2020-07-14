Таллинн отказался от идеи строительства велодорожек возле Балтийского вокзала

Дорожки должны были появиться на отрезке бульвара Тоомпуйестеэ между улицами Сууртюки и Техника, но если первоначально идея казалась стоящей, то после нанесения пробной разметки выяснилось, что решение работает только на бумаге.

"Мы долго обсуждали эту идею, у нас не было единого понимания, безопасно это или нет; кроме того, там также крупная развязка для общественного транспорта", – сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, по словам которого, власти Таллинна попросили разных специалистов оценить это решение с точки зрения безопасности и пришли к выводу, что не стоит этого делать.

При создании велодорожек потребовалось бы установить светофор на пересечении улицы Техника и Тоомпуйестеэ, что в свою очередь также сказалось бы на плавности движения общественного транспорта.