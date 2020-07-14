Вт, 14.07.2020
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  • Полиция организовала проверку в магазинах: безответственность некоторых продавцов поражает

Полиция организовала проверку в магазинах: безответственность некоторых продавцов поражает

Не все продавцы проверяют удостоверяющие личности документы.

ФОТО: Shutterstock

На прошедших выходных в Нарве полиция провела контрольные закупки, которые показали, что алкоголь все еще доступен для несовершеннолетних, сообщает Нарвское отделение полиции.

Контрольные закупки проводятся под наблюдением полиции – цель закупки заключается в том, чтобы узнать, проверяют ли продавцы документы при приобретении алкоголя.

«Магазину, в котором было зафиксировано правонарушение, было сделано предписание. Таким образом, полиция обращает внимание предприятия на ошибку и предлагает свое сотрудничество для улучшения ситуации с продажей алкоголя, а также для повышения осведомленности продавцов, - пишет Нарвское отделение полиции на своей странице в Facebook. - Хотя результаты проверки оказались, в целом, положительными, они не были безупречными. Для благополучия всех нас необходимо обеспечить, чтобы алкоголь был недоступен для несовершеннолетних».

Полиция напоминает, что алкоголь вредит здоровью и, в особенности – здоровью молодых людей. «Продажа алкоголя несовершеннолетним и употребление ими алкоголя рассматриваются как правонарушения, однако это лишь малая часть проблемы – предлагая или продавая алкоголь несовершеннолетним, мы подвергаем их здоровье опасности и способствуем совершению молодыми людьми необдуманных поступков, которые могут разрушить их будущее, поскольку в состоянии опьянения люди совершают то, о чем, будучи трезвыми, они бы даже не подумали».

Полиция призывает торговые сети напомнить своим работникам, что даже при малейшем подозрении относительно возраста покупателя алкогольной продукции, у него необходимо спрашивать удостоверяющий личность документ. Продавая алкоголь несовершеннолетним, правонарушение совершают как продавцы, так и желающие употребить алкоголь несовершеннолетние, подчеркивают стражи правопорядка.

Полиция будет совершать подобные проверки и в будущем.

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