Качество воды на Штромке хорошее

«Результаты анализа проб воды, взятых Департаментом здоровья 10 июля, подтверждают, что вода на Штромке отвечает требованиям. Причем, и качество воды на пляже Пикакари по-прежнему очень хорошее, то есть вода чистая на обоих пляжах Пыхья-Таллинна», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В случае пляжа Штромки нужно учитывать, что парк и прибрежная зона расположены в низине, то есть в случае больших осадков качество воды меняется. Также на качество воды на пляже может оказывать влияние и деятельность человека в близлежащих районах, грунтовые и дождевые воды, которые переносят осадочные воды с загрязненных территорий в Коплиский залив.