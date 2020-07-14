В Китае водитель автобуса убил 21 человека из-за проблем с жильем

Всего через несколько часов после того, как водитель автобуса Чжан услышал, что его съемный дом будет снесен, он направил полный пассажирами автобус через пять полос движения, протаранил дорожное ограждения и вылетел в водохранилище Гуйчжоу. В ДТП, которое произошло 7 июля, погибли 21 человек и еще 15 пострадали.

В момент аварии в автобусе находились 12 школьников, пять из которых погибли. В автобусе были абитуриенты, едущие на вступительные экзамены в университет. Погиб и сам водитель автобуса Чжан, пишет Postimees со ссылкой на CNN.

«Чжан был недоволен жизнью и тем, что его съемное жилье в многоквартирном доме пойдет на снос. Для того, чтобы его заметили, он совершил радикальное преступление», - говорится в заявлении полиции города Аньшуня.

По данным полиции, Чжан обычно выходил на смену днем, но 7 июля спросил у другого водителя, может ли он выйти раньше.

Около 9 утра он купил бутылку крепкого алкоголя и перелил алкоголь в пластиковую бутылку.

Через час, как раз перед аварией, Чжан отправил своей подруге голосовое сообщение, в котором поделился своими обреченными настроениями.

До совершения ДТП очевидцы видели, что Чжан за рулем пил из пластмассовой бутылки. Полиция нашла на месте происшествия минимум 200 миллилитров алкоголя.

По данным государственных СМИ, Чжан знал, что в ходе строительного проекта его дом будет снесен. Он ходатайствовал о компенсации и новой жилплощади. Его предложили 10 360 (примерно 9114 евро), но он их не принял и также отказался от нового жилья.

В день аварии Чжан узнал, что его дом снесли и он стал бездомным. Чжан некоторое время не жил в своем доме.